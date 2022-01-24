Пропавшего харьковчанина нашли мертвым в авто. СМИ сообщают об огнестрельном ранении

18 января мужчина отправился на работу и последний раз вышел на связь в 20:30. В тот же день его автомобиль видели возле супермаркета на улице Клочковской.

Как сообщили в пресс-службе полиции, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в собственном автомобиле, припаркованном на улице Игоря Муратова.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти харьковчанина.

По собственной информации Newsroom, мужчина скончался от огнестрельного ранения.