Пропонували «зняти порчу» та виманювали гроші у пенсіонерів: у столиці затримали групу зловмисниць

Правопорушниці діяли на території Дніпровського та Дарницького районів, а також у Київській області. Таким чином фігурантки заволоділи понад 300 000 гривень, майже 20 000 доларів США та більше 500 євро.

У ході відпрацювання інформації про злочин, співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку столичної поліції викрили та затримали трьох громадянок за вчинення шахрайства. Правопорушницями виявились 24-річна мешканка Харкова, 36-річна та 42-річна жительки Донецької області.

Начальник оперативно-пошукового відділу управління карного поліції Києва Віталій Отрудько розповів, що зловмисниць затримали безпосередньо після вчинення шахрайських дій:

«Ми встановили, що фігурантки підходили на вулиці до жінок похилого віку та пропонували їм зняти «порчу». Потерпілі не підозрювали про обман та віддавали «ворожкам» свої заощадження. Таким чином правопорушниці заволоділи 309 770 гривень, 19 905 доларів США та 535 євро. Свою злочинну діяльність вони скоювали на території Дніпровського, Дарницького районів та місті Вишневе».

Наразі 24-річну та 36-річну правопорушницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, щодо третьої спільниці – вирішується питання про її статус у кримінальному проваджені. Під час поверхневої перевірки у жінок виявлено та вилучено сумку, яка використовувалась під час вчинення злочину та гроші.

За даним фактом слідчими відділами Дніпровського, Дарницького та Бучанського управлінь поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1, 2 та 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у великих розмірах. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Санкція статі передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва