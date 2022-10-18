Пропонував 22 млн. євро: затримано екснардепа Микитася, який намагався підкупити мера Дніпра

Екснардеп Максим Микитась хотів підкупити міського голову Дніпра Бориса Флітова і пропонував 22 млн євро за можливість будувати метро.

Про це повідомляє УНН із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Як повідомили у САП, 18 жовтня затримано народного депутата України VIII скликання за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 22 млн євро.

Ці кошти, за даними НАБУ, призначалися за укладення з підконтрольними нардепу компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

І хоч в офіційних повідомленнях ім’я екснардепа не вказано, УНН із власних джерел стало відомо, що йдеться про Максима Микитася.

Наразі колишнього народного депутата України затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання повідомлення вказаній особі про підозру та, відповідно, обрання запобіжного заходу.

Попередня правова кваліфікація – ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.

У 2019 році НАБУ і САП повідомили Микитасю про підозру в організації заволодіння понад 81 млн грн Національної гвардії України.