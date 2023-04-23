Проповідник християнської секти заморив голодом десятки людей

Серед жертв так званого пастора були діти.

У Кенії лідера християнської секти Good News International Church Пол Маккензі Нтенге наказував вірянам голодувати, щоб “зустрітися з Ісусом”.

Пастора заарештували 15 квітня, коли виявили тіла чотирьох людей, що померли від голоду, інформують BBC та Reuters. Згодом виявилося, що жертв проповідника набагато більше.

Слідство з’ясувало, що пасторпереконував вірян, які бажали зустрічі з Ісусом, що цього можна досягти, померши з голоду. Перед “постом” проповідник “хрестив” своїх жертв у ставку.

Всього в рамках розслідування правоохоронці ексгумували 21 тіло людини. Серед жертв жінки та діти. За даними ЗМІ, в одній з могил знайшли тіла цілої сім’ї – батьків та їхніх трьох дітей.

При цьому більшість послідовників Маккензі ховаються від правоохоронців через релігійні переконання. Пастора взяли під варту, хоч він і заперечує свою провину, переконуючи, що його церква не функціонує ще з 2019 року.

Наразі слідство з’ясовує, чи усі жертви пастора померли з голоду. // УНІАН