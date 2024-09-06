Проректора приватного столичного університету затримали на хабарі у $2000 від абітурієнта за вступ до навчального закладу

За даними слідства, проректор навчального закладу допомагав чоловіку з правильними відповідями під час складання вступних іспитів до університету Необхідність заплатити гроші він також пояснив тим, що зараз дуже багато охочих стати студентами саме серед чоловіків, тож окрім документів та складених вступних іспитів, потрібні ще й 2000 доларів США.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури проректору з господарсько-комерційної діяльності одного з університетів м. Києва повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення членами приймальної комісії університету (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Чоловіка затримали під час отримання грошей в порядку ст. 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Пресслужба Київської міської прокуратури