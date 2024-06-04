Проросійські покидьки напали на волонтерку в Києві: у справі з’явилися нові деталі

У Києві проросійськи чоловіки напали на волонтерку та дружину військового Наталю та побили її. Відомо, що це сталося після прощання з бойовою медикинею Іриною Цибух.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку Наталі в Instagram .

Як відбувся напад

Наталя розповідає, що після прощання вона йшла додому. На виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до дівчини фамільярно та російською мовою. На це Наталя відповіла, що не розуміє їх.

“Чоловік у смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду “розуміти”, бо приїдуть росіяни й “ви*буть мене і таких, як я”. Іще купа подібного бруду щодо українців, мови та мене особисто. Я увімкнула камеру. Далі те, що на відео”, – пише Наталя.

Однак вона припинила запис, тому що один із чоловіків плюнув дівчині в обличчя. Він також забрав у неї з рук телефон та імітував, що розіб’є його.

“Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці “смугастого”. Він втратив рівновагу і впав. Я отримала від когось з них удари по ногах.Зате вдалося вирвати свій телефон. У моменті, коли я піднімалась, друг “смугастого” з розмаху влупив мені долонею ляпаса по окулярах та носі”, – описує події дівчина.

Вона додає, що поки виходила з “підземки” якраз чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій.

“Люди, які проходили повз і проїжджали машинами, ніяк не відреагували. Прошу допомогти мені знайти цих істот. Є здогадка, що вони працюють на блошиному ринку на Почайні. Я повинна бути останньою жінкою, на яку вони напали”, – наголосила Наталя.

Оновлення у справі

У своїх сторіс Наталя розповіла, що звернулася до поліції та зняла побої в судмедексперта.

“Ще таке цікаве спостереження: я настільки захопилася тим, що була принижена саме українська честь і гідність, що на другий план віднесла той факт, що зі мною щось фізично відбулося, як з людиною. Мене сьогодні назвали потерпілою”, – розповідає вона.

Станом на сьогодні Наталя дала свої покази поліції та очікує на подальше просування справи. Вона також сказала, що коли матиме змогу, можливо, поспілкується з журналістами.