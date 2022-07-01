Проросійському блогеру з Донецька повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури мешканцю міста Донецьк повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, створив та публічно розповсюджував на своїй сторінці в «YouTube», а також у месенджері «Telegram» матеріали пропагандистського та антиукраїнського характеру на підтримку дій держави-агресора.

Він переконував мешканців окупованих територій у тому, що РФ не є їхнім ворогом, а навпаки звільняє їх від «поневолення». Формував у них негативне ставлення до ЗСУ та патріотично налаштованих українців, виправдовуючи та вихваляючи при цьому дії держави-агресора.

Висвітлюючи процес примусової евакуації мешканців Маріуполя та інших окупованих населених пунктів на територію РФ та самопроголошеної «ДНР», він описував його у виключно позитивному світлі, переконуючи аудиторію у тому, що жителі цих територій радіють такій допомозі.

Таким чином підозрюваний надавав державі-агресору та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, а також вчинив дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.

Київська міська прокуратура