Просив рашистів захопити Україну – на Сумщині виявили чергового прибічника окупантів

На своїй сторінці в соціальній мережі, зловмисник публікував відеоролики про підтримку дій рф щодо збройної агресії на території України. Поліцейські повідомили йому про підозру.

За даними слідства, неодноразово засуджений 51-річний чоловік, у тому числі й за вчинення домашнього насильства стосовно своєї матері, зареєстрував у популярному відеохостингу YouTube канал, де викладав свої відеоролики. Маючи 106 підписників, фігурант систематично оновлював контент, зокрема, закликав росіян захопити Україну.

Відповідно до висновків експертів, заклики підозрюваного містять висловлювання у формі заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

У вільний час, від наповнення інформаційного ресурсу проросійськими закликами, чоловік також спеціалізувався на крадіжках. Вироком суду в серпні 2024 року його засуджено до 5 років позбавлення волі за викрадення чужого майна. Рішення набрало законної сили, чоловік перебуває за гратами. У подальшому його також будуть судити за виправдовування збройної агресії росії проти України.

Наразі слідчі Охтирського районного відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області