Против нардепа Кивы открыли дело за отказ опровергнуть клевету на Екатерину Гандзюк

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Нардеп в течение года не выполнил решение суда

Днепровское УП ГУНП в г.. Киеве внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения). Нардеп в течение года не выполнил решение суда, который обязал его опровергнуть клевету на Екатерину Гандзюк.

Депутат Рады Илья Кива приедет в Москву на Парад Победы - МКОб этом сообщает юридическая компания «Миллер», представляющая интересы отца Екатерины Гандзюк Виктора.

Санкция этой статьи предусматривает штраф в сумме от 8500 до 17000 грн или лишение свободы на срок до 3 лет.

Илья Кива в эфире телеканала «Эспрессо» заявил: «Я знаю, что Гандзюк сидела на хищении городского бюджета». 26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева признал эти слова клеветой и обязал Киву их опровергнуть, а также выплатить Виктору Гандзюку 1409,6 грн. судебного сбора.

С тех пор Кива так и не опроверг свои слова, хотя телеканал «Эспрессо» заявлял, что готов предоставить ему для этого эфирное время.

Напомним, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью «Законченное убийство».

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. // LB.ua

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