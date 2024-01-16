Проти голови Комісії з регулювання азартних ігор почнуть розслідування у справі про викриття корупції

Розслідування триватиме два місяці.

11 січня НАЗК склало протокол на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Він незаконно розголосив інформацію про викривача корупції. Шмигаль розглянув повідомлення від викривача — працівника КРАІЛ, наказав опрацювати його і за результатами поінформувати заявника та Кабмін. При цьому серед посадовців, яким доручили розглянути повідомлення, був і голова КРАІЛ Іван Рудий, про чиї порушення і повідомив викривач. Дізнавшись про це, Рудий порушив дисциплінарне провадження проти викривача. Втім, за законодавством, викривача не можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. З огляду на це НАЗК склало протокол і на голову КРАІЛ.