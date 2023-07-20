Проти зухвалого водія, котрий чинив опір правоохоронцям та перешкоджав їх діяльності, розпочато три кримінальних провадження

Історія з водієм-правопорушником, який поширив у мережі відеоролик про начебто “незадовільну” роботу патрульних поліціянтів, має продовження. Вчора інспектори знову виявили даного громадянина за кермом буса, попри те, що у червні рішенням суду його позбавлено права керування транспортним засобом.

Працівники поліції зупинили автівку, водій знову намагався уникнути відповідальності та хотів втекти з місця події. Його спробам перешкодили правоохоронці. Чоловік відмовився на вимогу поліцейських пред’явити документи, що посвідчують його особу або підтверджують відповідне право керування транспортом. Натомість почав вести себе зухвало та агресивно.

Для встановлення особи громадянина доставили до Тернопільського районного управління поліції, де на нього склали протокол за ч.4 ст. 121 КУпАП (порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки) та винесли постанову за ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами).

Також щодо даного громадянина розпочато кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 342 – опір працівникові правоохоронного органу, ст. 343 – втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, ст. 382 – невиконання судового рішення.

Крім того, із чоловіком поспілкувалися представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення його облікових даних.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області