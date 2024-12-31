Протягом доби затримано ще 4-х підпалювачів, які на замовлення рашистів діяли у Києві та Харкові

Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали ще дві групи поплічників рф, які палили військові авто Сил оборони.

Фігуранти потрапили у поле зору рашистів коли шукали швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Утім, замість обіцяних грошей з рф підпалювачі отримали підозру і перспективу тюремного ув’язнення.

Так, у Києві затримано двох місцевих жителів віком 16 та 18 років, які протягом доби підпалили мультівен та пікап ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на Донеччині.

Щоб швидко втекти з місця події, молодики переміщувалися на мопеді кур’єрської доставки, до якої нещодавно працевлаштувалися.

Однак далеко втекти їм не вдалося. Обох зловмисників було затримано майже одразу після підпалу військового автотранспорту.

Ще двох фігурантів затримали у Харкові. Одним із них виявився колишній в’язень, який місяць тому вийшов на волю з виправної колонії, де відбував покарання за крадіжку та нанесення тілесних ушкоджень.

До підривної діяльності він залучив свого знайомого.

Одразу після підпалу обох зловмисників було затримано співробітниками внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією.

Під час обшуків у фігурантів виявили мобільні телефони, одяг та легкозаймисті суміші, які вони використовували у підривній діяльності.

Затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської та Немишлянської окружної прокуратур.

Служба безпеки України