Протягом тижня столичні оперативники розшукали 29 осіб, причетних до вчинення тяжких злочинів

Серед скоєних правопорушень — розбої, грабежі, квартирні крадіжки, дорожньо-транспортні пригоди, незаконні заволодіння автотранспортом, умисне тяжке тілесне ушкодження та вбивство через необережність. Крім того, столичні оперативники здійснюють роботу з пошуку безвісно зниклих осіб.

Упродовж тижня співробітники управління карного розшуку поліції Києва здійснювали заходи щодо розшуку осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини. У результаті в різних районах столиці правоохоронці виявили 29 правопорушників, які переховувались від органів досудового розслідування за вчинення кримінальних правопорушень.

Серед скоєних ними злочинів — розбої, грабежі, квартирні крадіжки, дорожньо-транспортні пригоди, незаконні заволодіння автотранспортом, умисне тяжке тілесне ушкодження та вбивство через необережність. Максимальне покарання за ці злочини — до десяти років позбавлення волі. Особливу увагу поліцейські приділяли злочинам майнової спрямованості, аби максимально знизити рівень злочинності за цим напрямком.

Крім того, столичні оперативники здійснюють роботу з пошуку безвісно зниклих осіб. Відтак, до поліції Києва надійшло 852 звернення від громадян з проханням розшукати зниклих родичів чи знайомих. З них 794 особи, серед яких 97 дітей, знайдено та відновлено з ними зв’язок.

Також правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих внаслідок військового вторгнення російської федерації. З 208 зареєстрованих повідомлень 106 осіб вже встановлено.

Столичні поліцейські нагадують порядок подання заяв щодо безвісно зниклих громадян, їх викрадення або потрапляння у полон.

Відділ комунікації поліції Києва