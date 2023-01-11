Протягом тижня столичні оперативники затримали 18 осіб за скоєння тяжких злочинів та розшукали 98 зниклих осіб

Порушники переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Протягом минулого тижня співробітники управління карного розшуку поліції Києва здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Так, було викрито та затримано 18 правопорушників, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Серед скоєних ними злочинів – крадіжки, незаконне заволодіння транспортним засобом, злочин проти життя та наркозлочини.

Крім того столичні оперативники займаються пошуком безвісно зниклих осіб. За минулий тиждень поліцейські розшукали 98 безвісно зниклих громадян та відновили з ними зв’язок. Разом з тим, поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 9 осіб.

Відділ комунікації поліції Києва