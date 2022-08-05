Провадить незаконну діяльність на митниці «лнр» – підозрюється так званий «головний державний інспектор митного посту»

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Новопсковщини в колабораційній діяльності (ч.7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, на початку червня 2022 року 62-річний чоловік вступив у злочинну змову з окупаційною владою рф і добровільно зайняв посаду «головного державного інспектора митного посту «Танюшівка».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. За вчинене фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури