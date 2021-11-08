Проведення фейкового референдуму на Донеччині — ексдепутата селищної ради засуджено до трьох років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом колишнього депутата визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).

Артемівський міськрайонний суд підтримав доводи обвинувачення і засудив його до 3 років позбавлення волі.

У суді доведено, що у травні 2014 року депутат Миронівської селищної ради Бахмутського району проголосував за проведення у приміщенні місцевого палацу культури «загального обласного референдуму» з визнання державної самостійності так званої «ДНР».

За матеріалами Донецької обласної прокуратури