При спробі покинути межі області поліція Тячівщини затримала підозрюваного у вбивстві

4 червня до поліції звернулася 86-річна жителька села Терново Тячівського району та повідомила, що виявила без ознак життя свого 58-річного сина.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що закарпатець помер внаслідок вогнепального поранення в голову.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до смерті потерпілого причетний його 56-річний двоюрідний брат. Наразі слідчим вдалося встановити, що зловмисник вистрелив у голову потерпілому із саморобного пістолета саморобним патроном та втік.

На пошуки зловмисника поліцейські орієнтували наряди поліції та менш ніж за дві години розшукали підозрюваного у Рахівському районі. Він саме намагався покинути межі Закарпатської області.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За скоєне закарпатцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області