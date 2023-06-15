При встановленні вікон, зруйнованих ворожою ракетою на Житомирщині, підрядник заволодів майже ₴800 тис

За процесуального керівництва прокурорів Бердичівської окружної прокуратури, посадовцю повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що бюджетними коштами заволодів директор приватного товариства у вересні минулого року під час встановлення вікон у навчальних аудиторіях професійно-технічного училища міста Бердичева.

Відповідно до договору, директор товариства зобов’язався замінити на металопластикові 30 дерев’яних вікон та відливів, які у березні 2022 року були пошкоджені унаслідок ворожого ракетного обстрілу.

Кошти на оплату робіт виділені державою з цільовим призначенням – для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

Однак недобросовісний підрядник замість якісного виконання замовлення встановив віконні конструкції, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та експлуатації у навчальних аудиторіях, при цьому значно завищив їх вартість.

Унаслідок таких протиправних дій підозрюваний фактично заволодів майже 800 тис. грн бюджетних коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури, проводить Бердичівський райвідділ поліції. Оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури