Причетних до підпалу позашляховиків у Вінниці поліцейські затримали у Дніпрі

Група чоловіків, двоє з яких раніше судимі, заздалегідь готувалася до злочину. За декілька днів вони приїхали з Дніпра у Вінницю та винайняли квартиру. Після підпалу покинули автомобіль, на якому пересувалися по місту, та залишили межі регіону. Під час обшуків у затриманих вилучили комплект радіостанцій та інші засоби зв’язку, бінокль, мапу міста, техніку, гроші та інші речові докази. Тепер зловмисники ризикують провести за ґратами до 10 років.

Нагадаємо, що подія сталась 12 липня близько четвертої години ранку в обласному центрі по вулиці Генерала Гандзюка на стоянці біля багатоповерхівки. Вогнем було пошкоджено автомобіль BMW-Х5, котрим користувався 28-річний вінничанин, та Toyota Land Cruiser, власницею якого є 20-річна жителька Дніпра.

Поліцейські провели ряд слідчо-оперативних заходів, встановили маршрут руху фігурантів, авто, на якому вони пересувались, та в результаті затримали трьох підозрюваних 10 грудня у Дніпрі. Як виявилось, двоє чоловіків раніше притягувались до кримінальної відповідальності за хуліганство та майнові кримінальні правопорушення.

У ході обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах затриманих вилучили комплект радіостанцій інші засоби зв’язку, бінокль, мапу м. Вінниця, одяг та взуття, в якому чоловіки ймовірно були під час скоєння злочину, мобільні телефони та термінали, ноутбуки, флеш-накопичувачі, банківські та сімкарти, грошові кошти у гривневому еквіваленті майже 150 тисяч.

Причетні до підпалу, мешканці Дніпра та Дніпропетровської області 25, 28 та 38 років, затримані у процесуальному порядку. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Суд обрав усім трьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави.

Участь у заходах з розкриття кримінального правопорушення брали співробітники Управління карного розшуку, Вінницького райуправління поліції, кримінального аналізу, спільно з оперативними службами ГУНП у Вінницькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Силову підтримку надавали бійці спецпідрозділу КОРД. Досудове розслідування проводять слідчі Вінницького райуправління поліції, процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області