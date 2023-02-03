Придбали медобладнання на папері – на Прикарпатті підрядника підозрюють у привласненні бюджетних коштів

За процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору приватного підприємства за фактом заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб та службового підроблення (ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України ).

За даними слідства, директор підприємства за попередньою змовою з іншою особою під час здійснення робіт з будівництва амбулаторії на території Богородчанської територіальної громади, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо придбання медичного обладнання.

На підставі неправдивого акту приймання виконаних будівельних робіт підприємство безпідставно отримало понад 108 000 гривень за обладнання, яке не було придбане та поставлене.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Івано-Франківського районного відділу поліції ГУНП в області.

За вказане правопорушення зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура