Придбали медичне обладнання зі збитками у ₴7 млн.: експосадовцю Київської ОДА повідомили підозру

Ексголову тендерного комітету одного з департаментів підозрюють у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції, у 2019 році за результатами публічних закупівель, що проводив один з департаментів ОДА, придбали медичне обладнання – стаціонарну ангіографічну систему. Проте, як з’ясувалося згодом, за завищеною ціною.

Голова тендерного комітету департаменту перед укладанням договору повинен був вивчити цінову політику на ринку медичного обладнання, але неналежно поставився до виконання своїх службових обов’язків. Як результат – стаціонарну ангіографічну систему придбали на 7 млн грн дорожче.

На підставі зібраних доказів колишньому голові тендерного комітету одного з департаментів Київської обласної державної адміністрації повідомили про підозру за фактом службової недбалості – ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України