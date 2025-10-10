Придбання дорожної солі неналежної якості на ₴1,4 млн – повідомлено про підозру ексначальнику КП «ШЕУ Голосіївського району» Києва

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому начальнику КП «ШЕУ Голосіївського району» м. Києва у службовій недбалості під час закупівлі дорожньої солі.

Встановлено, що через неналежне виконання посадовцем його обов’язків, комунальне підприємство закупило технічну сіль неналежної якості, а саме сіль не вищого ґатунку, а другого. Внаслідок цього спричинено збитки територіальній громаді міста Києва на загальну суму 1,4 млн гривень, що підтверджено проведеними експертизами.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Пресслужба Київської міської прокуратури