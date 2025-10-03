Придбання обладнання за завищеною ціною на ₴2,4 млн – на Сумщині судитимуть посадовицю ДУ «Інфраструктура Сумщини»

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальниці одного з відділів державної установи «Інфраструктура Сумщини», службова недбалість якої призвела до збитків державі в розмірі 2,4 млн грн.

За даними слідства, у 2021 році між зазначеною державною установою та Товариством з обмеженою відповідальною укладено договір щодо ремонту мостового переходу на одному з автошляхів області.

У подальшому обвинувачена не перевірила акт приймання виконаних будівельних робіт на відповідність нормам кошторисного ціноутворення та проєктно-кошторисній документації. Відтак виконавцем було придбано металеву водопропускну гофровану трубу за значно завищеними цінами. Внаслідок цього державі завдано збитків на 2 млн 361 тис. грн.

Дії обвинуваченої кваліфікувало як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління ГУНП в Сумській області у взаємодії з СБУ в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура