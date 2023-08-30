Придбану у столиці вибухівку зловмисник продавав у Житомирі, а на присадибній ділянці вирощував коноплі

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом незаконного зберігання та збуту вибухової речовини без передбаченого законом дозволу та незаконного посіву конопель (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 310 КК України).

За даними слідства, незаконним промислом займався протягом березня-червня цього року 33-річний житомирянин.

Під час чергової поїздки до Києва ділок придбав пластичну вибухову речовину та привіз її додому, аби продати. Згодом знайшов покупця – місцевого жителя, якому запропонував вибухівку за 6 тис. грн. Однак отриманими за небезпечний товар грошима скористатися не вдалося, бо ж відразу правоохоронці викрили його «на гарячому».

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта на присадибній ділянці було виявлено ще й плантацію конопель – понад сотню засіяних рослин.

Санкції обох статей КК України передбачають покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Досудове розслідування проводило ГУ Нацполіції в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури