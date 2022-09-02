Пригощав випивкою, а після обкрадав: столичні слідчі повідомили зловмиснику про підозру

У ході перевірки поліцейські вилучили у чоловіка викрадені мобільні телефони, чужі документи, а також квитанції з ломбардів. За такі дії підозрюваному загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Протягом тижня до Святошинського управління поліції надходили повідомлення від громадян про те, що після вживання спиртних напоїв із незнайомцем у них зникали речі. Усі події правоохоронці належним чином зареєстрували та задокументували.

Як розповів старший слідчий Святошинського управління поліції Антон Басараб, провівши комплекс оперативно-пошукових заходів працівники кримінальної поліції встановили, що інциденти мають однакову схему, а відтак можуть вчинятися однією і тією ж особою:

«Ми розшукали зловмисника та з’ясували, що він пропонував незнайомцям випити, а коли ті перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння, забирав їх особисті речі. У подальшому ґаджети він здавав до ломбардів, а документи потерпілих залишав собі. Встановлено, що жертвами правопорушника ставали як жінки, так і чоловіки віком до сорока років».

Поліцейські затримали раніше не судимого 52-річного уродженця Чернігівщини у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час перевірки у чоловіка вилучили викрадені мобільні телефони, значну кількість документів на чуже ім’я, а також квитанції з ломбардів.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочаті кримінальні провадження, передбачені ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом та, за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні п’яти епізодів злочинів. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва