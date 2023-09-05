Приховування від суспільства даних про VIP-корупційонерів: НАЗК розкритикувало правки «слуг» до закону про причетних до корупції посадовців

Правки проштовхнули “слуги” Павлюк і Бужанський.

Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало внесені парламентським комітетом з питань правоохоронної діяльності правки до законопроєкту “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (№9587-Д).

НАЗК вважає, що цими правками робиться крок назад в антикорупційній реформі. Деякі поправки були внесені в обхід комітету з питань антикорупційної діяльності, йдеться у повідомленні агентства.

НАЗК вбачає ризики прийняття законопроєкту 9587-Д до другого читання з певними правками, а саме:

Приховування від громадян, журналістів та доброчесних керівників даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та повʼязані з корупцією правопорушення

“Запропоновані народними депутатами зміни до статті 59 Закону України «Про запобігання корупції» фактично знищують Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр)”, – йдеться у повідомленні.

Норми проєкту передбачають, що до Реєстру не вноситимуть дані про особи, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Також видалять більшість уже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

За словами НАЗК, це призведе до того, що спеціальні перевірки керівників на державній службі та в органах місцевого самоврядування, передбачені Законом України “Про запобігання корупції” у частині перевірки притягнення особи до відповідальності за вчинення корупційних та повʼязаних з корупцією правопорушень, стануть фікцією.

Реєстр сьогодні налічує 46 556 осіб. З них 1 961 осіб притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 29 457 – до адміністративної відповідальності, а 15 138 – до кримінальної. Після внесення вищезазначених змін до ст. 59 орієнтовно залишиться 5 021 особа. Йдеться про видалення відомостей про осіб, притягнутих до дисциплінарної, адміністративної та частини осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності.

Зміни до статті 366-2 Кримінального Кодексу України фактично унеможливлюють притягнення до кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях щодо орендованого майна.

Правка нівелює кримінальну відповідальність за подання недостовірних відомостей до декларації. Згідно з нею, якщо службовець не задекларував орендоване майно, то під час визначення покарання враховуватиметься лише та сума, яку декларант має платити за оренду такого майна. Якщо декларант вказує, що користувався квартирою безкоштовно або занижує її вартість, то уникає кримінальної відповідальності.

Зміни до статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 59 Закону “Про запобігання корупції” породжують підстави невключення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення за недостовірне декларування.

Правки можуть дозволити залишати на посаді людей, які зараз підлягають звільненню.

Агентство заявило, що в разі ухвалення цих правок ні Президент, ні Премʼєр-міністр, ні інші керівники у разі таких змін не зможуть запобігти призначенню особи, яка була причетна до корупційних практик, на посаду.

Агентство закликає депутатів не голосувати за ці поправки.

Відновлення подання майнових декларацій є однією з вимог союзників України. Центр протидії корупції повідомив, що суть правки полягає в зведенні нанівець кримінальної відповідальності за брехню в декларації. Якщо посадовець не задекларував орендоване майно, то при визначенні покарання враховуватимуть лише ту суму, яку декларант платить за оренду майна. Тобто, якщо оренда безкоштовна або вартість її занижена, то відповідальності не буде взагалі.

Правка також може дозволити уникнути відповідальності за недекларування активів, де декларант є непрямим власником, а бенефіціаром.

Окрім того, антикорупційний комітет учора вирішив ще на рік залишити закритим реєстр декларацій. В антикорупційному комітеті це просував Мамка (ОПЗЖ) і Власенко (Батьківщина). В правоохоронному правки просували “слуги” Бужанський і Павлюк. || LB.ua