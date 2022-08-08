Прихильник «руського миру» виготовляв кремлівські листівки для підняття «бойового духу» окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 60-річному харків‘янину за фактом колабораційної діяльності, що виразилось у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці із державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, художник-постановник одного з місцевих телеканалів Харківщини виготовляв у себе вдома листівки із зображенням символіки латинської літери «Z» та триколору російського прапора. Крім того, чоловік зберігав у себе вдома радянську та антиукраїнську літературу, а також книгу колишнього президента-втікача.

Харків’янин розповсюджував листівки через свою доньку, яка проживає в РФ. Вона надсилала російським міністерствам «творіння» свого батька для розповсюдження серед особового складу ЗС РФ та незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР».

Також встановлено, що посадовці Кремля були вдячні харків’янину за «підтримку» та підняття «бойового духу».

Колаборанта викрито за місцем його проживання та повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура