Прихильниця «руського миру» поширювала кремлівські наративи під час окупації м. Ізюм

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 61-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, коли м. Ізюм було окуповане російськими військовими, жінка серед місцевих мешканців постійно висловлювалась на підтримку дій РФ та звинувачувала ЗСУ в обстрілах. На вказівку ворожих представників вона також поширювала інформацію, що новонароджених у місті тепер записують як «житель города Изюм Белгородской области».

Підозрювана надавала окупантам для проживання пусті домоволодіння місцевих мешканців та передала інформацію щодо місця проживання колишнього учасника АТО.

Крім того, колаборантка, виконуючи завдання окупаційної влади, розповсюджувала серед ізюмчан проросійські газети «Красная звезда» та «Харьков Z».

Дізнання проводять дізнавачі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура