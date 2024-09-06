Прийшов до колишньої дружини та вбив її співмешканця – у Києві поліцейські затримали зловмисника

Під час застілля підозрюваний влаштував бійку, у ході якої ножем завдав 46-річному чоловіку смертельних поранень. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що вони надають допомогу чоловіку з ножовими пораненнями. На місце для встановлення всіх обставин події оперативний черговий терміново скерував слідчо-оперативну групу та патрульних поліцейських.

Правоохоронці з`ясували, що до скоєння злочину причетний 39-річний мешканець Київщини, який приїхав до своєї колишньої дружини забрати речі. Чоловік та жінка вирішили влаштувати застілля, до якого приєднався новий співмешканець останньої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт під час якого зловмисник завдав потерпілому декілька ударів ножем, після чого втік. Нажаль, попри зусилля медиків, потерпілого врятувати не вдалось.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п`ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва