Прикарпатка втратила 27 000, виконавши умови невідомого додзвонювача

Поліція вкотре закликає громадян перевіряйте достовірність отриманої інформації, аби не стати жертвою шахраїв.

До співробітників франківської поліції надійшло повідомлення від 45-річної потерпілої, про вчинення щодо неї шахрайських дій невідомої особою.

За словами жінки, до неї зателефонував працівник банку й повідомив про проблеми із банківською карткою, а для їх вирішення необхідно пройти верифікацію, повідомивши реквізити банківської картки та особисті дані. Заявниця виконала всі вказівки афериста. Після цього співрозмовник поклав слухавку, а невдовзі з рахунку було списано 27 000 гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції за фактом шахрайства розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Як захиститись від шахрайств з банківською карткою:

– в жодному разі не надавайте особисту інформацію, таку як номери карток, пін-коди і інші конфіденційні дані, якщо ви не впевнені в отримувачі;

– не повідомляйте конфіденційну інформацію щодо своїх рахунків невідомим особам;

– перевіряйте регулярно витрати і транзакції на своєму банківському рахунку, щоб вчасно виявити незвичайні або незрозумілі операції;

– використовуйте безпечні паролі для своїх онлайн-банкінг-акаунтів та інших сервісів;

Якщо Ви запідозрили що розмовляєте з шахраєм, хоча спершу думали, що це працівник банку і випадково повідомили йому якусь інформацію, важливо діяти швидко і блокувати свої картки чи рахунки. Негайно звертайтеся до свого банку і поліції для подальших дій і розслідування.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини