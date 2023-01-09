Прикарпатські поліцейські затримали зловмисника, який ножем поранив неповнолітнього

Фігурант під час конфлікту спричинив 15-річному хлопцю ножове поранення. Неповнолітнього з тяжкими тілесними ушкодженнями доставлено до лікувального закладу. Оперативники затримали нападника одразу ж після скоєння злочину. Затриманому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.



6 січня в обідню пору на лінію «102» надійшло повідомлення , що на одній з вулиць Микуличина відбувався конфлікт між компанією чоловіків, один з учасників отримав ножове поранення. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, слідчі обласної поліції, оперативні працівники, які встановили всі обставини події.

З’ясовано, що компанія чоловіків із Дніпра орендували квадроцикли, щоб покататися. Під час відпочинку останні проявляли агресію до інструктора, порушували правила використання орендованих траспортних засобів, не реагували на зауваження, а також пошкодили один із квадроциклів. Відтак між ними та власниками квадроциклів виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході якої 27-річний мешканець Дніпра завдав удар розкладним ножем у ділянку грудної клітки 15-річному прикарпатцю, який втрутився у бійку.

Потерпілого госпіталізовано до реанімаційного відділення ОДКЛ Івано-Франківська.

В ході проведення невідкладних поліцейських заходів оперативні працівники затримали фігуранта одразу ж після скоєного. Поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину, яким фігурант наніс поранення потерпілому. Його відправлено на експертизу.

Нападника слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини