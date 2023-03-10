Прикарпатські правоохоронці викрили злочинну групу, яка заробляла на ухилянтах

Організували незаконну оборудку двоє мешканців Івано-Франківщини. Фігуранти за «винагороду» у розмірі 3800 доларів США допомагали в оформленні відповідних медичних документів для безперешкодного перетину державного кордону.

Задокументували протиправну діяльність слідчі слідчого управління обласної поліції, оперативники управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ спільно з працівниками Управління СБУ в Івано-Франківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що група оформляла фіктивні медичні документи та домовлялася з медиками про встановлення фальшивих діагнозів. На підставі яких військовозобов’язані отримували групу інвалідності. За свої послуги зловмисники отримували винагороду – 3800 доларів. У результаті «клієнти» отримали можливість незаконно перетнути кордон у період воєнного стану в якості «інваліда».

Як встановило слідство, таким чином фігуранти оформили ІІ групу інвалідності військовозобов’язаному. Правоохоронці провели понад десяток обшуків за місцями проживання, в транспортних засобах фігурантів та у медичних закладах області. Серед вилучених речових доказів: гроші, ймовірно отримані від протиправної діяльності, фіктивна медична документація, засоби зв’язку, «чорнові записи», тощо.

Обом фігурантам повідомлено про підозру, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід. За скоєне організаторам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Оперативники перевіряють причетність інших медичних працівників до незаконної діяльності зловмисників для притягнення їх до відповідальності. Процесуальне керівництво по справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини