Прикордонник з Харкова за хабар обіцяв колезі перевести його з одного підрозділу до іншого

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру харківському прикордоннику.

Він вимагав хабар в у свого колеги, який хотів перевестися з відділу прикордонної служби до управління прикордонного загону. Фігурант повідомив, що може «вирішити це питання, поговоривши з потрібними людьми».

За це він захотів отримати $7500. Ціну аргументував тим, що це складна процедура і тільки використовуючи свій авторитет зможе допомогти з переводом.

28 березня біля одного з Харківських кінотеатрів відбулася зустріч, на якій підозрюваний одержав хабар. Одразу після цього його було затримано.

Державне бюро розслідувань