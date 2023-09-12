Прикордоннику та його брату повідомлено про підозру за допомогу ухилянтам у незаконному перетині держкордону

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру інспектору прикордонної служби та його рідному брату за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрювані підшуковували охочих залишити країну для уникнення мобілізації. Вони обіцяли їм забезпечити переправлення до Словаччини через пункт пропуску в зоні діяльності прикордонного загону.

За 10 тис доларів США з людини вони мали підібрати оптимальний маршрут, знайти відповідний транспорт та усунути всі перешкоди для перетину держкордону.

Затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 120 тис грн авансу.

Решту суми потенційний ухилянт – житель Закарпаття, мав сплатити перед безпосереднім перетином кордону.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу відділу внутрішньої та власної безпеки 94 прикордонного загону ДПС України.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

ДБР