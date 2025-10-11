Прикордоннику, який за $4000 допомагав чоловікові втекти до Молдови, дали 2 роки дисциплінарного батальйону

Немирівський районний суд Вінницької області визнав інспектора прикордонної служби винним у зловживанні впливом і організації незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 жовтня.

У травні цього року прикордонник запропонував чоловікові за певну суму організувати перехід кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Прикордонник обіцяв впливнути на рух патрулювання, так щоб у певний час на ділянці не було прикордонних загонів. Коли виник би так званий «зелений кордор», чоловік би переплив Дністер.

Під контролем правоохоронців прикордоннику передали 4 тисячі доларів. Того ж вечора зафіксували, як він поділився 2400 доларів зі своїм колегою, який мав подбати про «зелений коридор». Після цього цього прикордонника затримали.

У судовому засіданні прикордонник визнав вину. Він підтвердив, що домовився зі своїм знайомим військовослужбовцем прикордонного загону, що буде підшукувати людей, які мають бажання нелегально потрапити за кордон, а його напарник впливатиме на співробітників прикордонної служби щодо безпроблемного перетину кордону.

Обвинувачений виправдувався, що мав скрутне матеріальне становище, утримував дружину і двох малолітніх дітей, одна з яких хворіє. Тому пішов на злочин, щоб заробити гроші на лікування дитині. Тепер у вчиненому щиро розкаюється, просить суворо не карати.

З урахуванням кількох помʼякшуючих обставин суд призначив покарання нижче від найнижчої межі, а саме 2 роки позбавлення волі. Водночас позбавлення волі замінили на такий самий строк тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.