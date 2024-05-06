Прикордонники затримали чоловіка, перевдягненого жінкою і з паспортом сестри (відео)

«Озброївшись» паспортом сестри, невибагливим «фешн луком», макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

Маневр з перевдяганням з легкістю викрив наряд, як тільки чоловік потрапив у прикордоння. Щоправда він намагався не здаватися, стверджуючи, що є громадянкою України і навіть надав для перевірки паспорт.

Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скерували до суду.