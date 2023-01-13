Прикордонники затримали прихильника «русского міра» та підприємця, який допомагав окупантам

На Київщині прикордонники виявили прихильника «русского міра», громадянина України 1979 року народження, який прямував до столиці.

У його мобільному телефоні виявили номери абонентів російських операторів, листування проросійського характеру й інші компрометуючі матеріали.

Під час проведення фільтраційних заходів іншого громадянина України, 1990 року народження, прикордонники встановили, що чоловік є співучасником злочинів російської влади проти України. Уродженець Херсона добровільно пішов на співпрацю з окупантами, займався обслуговуванням та забезпеченням російської техніки. Правоохоронці встановили, що чоловік був заступником директора одного з автомагазинів. Він радо зустрів ворога у своєму місті – обслуговував автомобілі вс рф та поліції росгвардії. Також магазин займався продажем пального, яке зливалось з російської техніки.

Для подальшої перевірки та притягнення до відповідальності обох осіб прикордонники передали співробітникам СБУ.

ДПСУ