Прикидався жінкою та виманював гроші у чоловіків – жителя Лубен засуджено до 6 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури 36-річного місцевого жителя визнано винним у шахрайстві та зберіганні і розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. ч. 1, 3 ст. 301 КК України).

Наприкінці 2022 року лубенець створив сторінку в соціальній мережі, завантажив знайдену в інтернеті фотографію незнайомої жінки та від її імені виманював гроші у чоловіків. Потерпілим він представлявся вдовою загиблого під час обстрілу м. Маріуполь, яка виховує малолітнього сина та має скрутне матеріальне становище.

Вважаючи, що допомагають жінці, чоловіки перераховували гроші на банківську картку лубенця.

Під час досудового розслідування встановлено, а в суді доведено кілька фактів шахрайства. Сума завданих громадянам збитків сягає понад 230 тис. грн.

Окрім цього, нехтуючи принципами суспільної моралі, через месенджер облікового запису зловмисник надсилав користувачам мережі зображення порнографічного характеру.

За скоєні кримінальні правопорушення Лубенським міськрайонним судом чоловіка позбавлено волі на 6 років. До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури