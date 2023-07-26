Прилуцькі поліцейські затримали жінку за підозрою у розбійному нападі на містянина

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Співробітники Прилуцького районного відділу поліції оперативно встановили особу жінки, яка під загрозою застосування ножа відібрала у 18-річного прилучанина його мобільні телефони. Нападницю затримано.

25 липня до Прилуцького райвідділу поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про скоєний відносно нього розбійний напад. На одній з вулиць Прилук до юнака підбігла жінка. Погрожуючи ножем, зловмисниця заволоділа двома мобільними телефонами заявника.

прилуцькі поліцейські затримали жінку за підозрою у розбійному нападі на містянина

Проаналізувавши отриману інформацію, поліцейські оперативно встановили та розшукали особу, яка може бути причетна до розбою. Нею виявилась 37-річна наркозалежна прилучанка. Поліція затримала жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили у зловмисниці речі потерпілого.

Слідчий поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).

За вчинення розбою в умовах воєнного стану затриманій загрожує посилена відповідальність – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідство вже повідомило затриманій про підозру та вирішує питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області

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