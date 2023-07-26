прилуцькі поліцейські затримали жінку за підозрою у розбійному нападі на містянина

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції оперативно встановили особу жінки, яка під загрозою застосування ножа відібрала у 18-річного прилучанина його мобільні телефони. Нападницю затримано.

25 липня до Прилуцького райвідділу поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про скоєний відносно нього розбійний напад. На одній з вулиць Прилук до юнака підбігла жінка. Погрожуючи ножем, зловмисниця заволоділа двома мобільними телефонами заявника.

Проаналізувавши отриману інформацію, поліцейські оперативно встановили та розшукали особу, яка може бути причетна до розбою. Нею виявилась 37-річна наркозалежна прилучанка. Поліція затримала жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили у зловмисниці речі потерпілого.

Слідчий поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).

За вчинення розбою в умовах воєнного стану затриманій загрожує посилена відповідальність – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідство вже повідомило затриманій про підозру та вирішує питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області