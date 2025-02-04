Примушував засуджених будувати «СІЗО»: на Херсонщині завершено розслідування щодо чергового військового злочинця

Фігурантом виявився 38-річний херсонець. Під час окупації обласного центру він добровільно пішов на співпрацю з представниками країни-агресора та працював «першим заступником» незаконно створеного окупантами «слідчого ізолятора». У жовтні 2022 року чоловік забезпечив примусове вивезення понад 1500 засуджених на тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини, а також контролював процес будівництва нового «слідчого ізолятора». Наразі слідчі поліції зібрали достатньо доказів для його обвинувачення у вчиненні воєнного злочину.

Нагадаємо, як повідомив начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, навесні 2022 року в Херсоні окупанти створили «слідчий ізолятор №1». На «посаду» першого заступника начальника «СІЗО» у червні 2022 року призначили 38-річного жителя міста, який до повномасштабного російського вторгнення працював у пенітенціарній службі України. За час свого «керівництва» фігурант забезпечив примусове переміщення понад півтори тисячі засуджених, яких було депортовано до виправних установ, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, а також у росію до краснодарського краю, волгоградської та ростовської областей.

Також працівники відділу міграційної поліції обласного главку встановили, що чоловік продовжив «службу» в окупованому Генічеську. Там упродовж грудня 2022 року–листопада 2023 року він контролював процес будівництва нового «слідчого ізолятора» в Щасливцевому. Будівництво під примусом здійснювали переміщені засуджені. Під загрозою застосування фізичного насильства у разі непокори вони впродовж доби вимушено виконували різні види будівельних робіт (носили каміння та щебінь для фундаменту, копали ями для водопроводу, збирали на узбережжі пісок для будівництва тощо).

Слідчі кваліфікували злочинні дії фігуранта за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Тобто – порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою з іншими невстановленими особами. Наразі правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності херсонця до вчинення воєнного злочину. Нині досудове розслідування завершене, обвинувальний акт щодо зловмисника затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Йому загрожує від восьми до дванадцяти років ув’язнення.

Зазначимо, що фігурант у лютому 2024 року судом вже визнаний винним у колабораційній діяльності та державній зраді й заочно засуджений до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Херсонської області