Примусове лікування чекає на жителя м. Черкаси за вбивство знайомого

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно жителя м. Черкаси за фактом нанесення своєму знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 34-річний чоловік, після спільного дозвілля, на ґрунті раптово виниклих непорозумінь, наніс ножем удар в область лівого стегна своєму знайомому, спричинивши йому ушкодження стегнової артерії.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 35-річний потерпілий помер на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги.

Зловмисника було затримано правоохоронцями на місці вчинення злочину та судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який у подальшому змінено на поміщення до закладу психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури