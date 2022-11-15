Примусові заходи медичного характеру застосовані до чоловіка, який схиляв неповнолітню до вживання наркотиків

За клопотанням прокурора Черкаської окружної прокуратури судом до жителя м. Черкаси застосовано примусові заходи медичного характеру за схиляння неповнолітньої особи до вживання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 315 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 51-річний місцевий житель запропонував вжити неповнолітній особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс та запевнив дитину, що їй сподобається. Через незаконні дії чоловіка дівчинку госпіталізували до лікарні з діагнозом «отруєння наркотичними засобами».

Суспільно-небезпечне діяння кваліфіковано як таке, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 315 КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури