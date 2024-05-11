Примусово перемістив та депортував із Херсонщини понад 150 засуджених: повідомлено про підозру «директору» окупаційного «СІЗО»

Поліцейські з’ясували, що у травні 2022 року на базі державної установи «Херсонський слідчий ізолятор» російська окупаційна владою створила незаконну установу«слідчий ізолятор №1». Її «директором» призначили 46-річного уродженця Миколаївської області.

Під час окупації міста він носив формений одяг та спорядження збройних формувань рф і повідомляв ув’язненим, що він є новим «керівником» установи. Слідчі разом із працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Херсонській області встановили свідків злочину, а також докази, зокрема, й цифрові, протиправної діяльності фігуранта.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, у жовтні 2022 року, напередодні звільнення правобережжя Херсонщини, фігурант отримав наказ від окупаційного керівництва на примусове переміщення засуджених осіб із обласного центру на Лівобережжя. Підозрюваний та його підлеглі на «спеціальних автомобілях» для перевезення ув’язнених примусово та всупереч волі перемістили більше ніж 150 засуджених з установи «слідчий ізолятор №1» до «Голопристанської виправної колонії № 7». Пізніше п’ятьох осіб без їх згоди перевезли до установ виконання покарань російської федерації та тимчасово окупованих населених пунктів України.

Нині зловмиснику за погодженням із обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. А саме – жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, а також віддання наказу про вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області