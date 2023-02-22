Принижував матір чотирьох дітей: прикарпатця засуджено за домашнє насильство

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя у вчиненні домашнього насильства ( ст. 126-1 КК України). Його засуджено до 2 місяців арешту.

В суді доведено, що чоловік упродовж тривалого часу вчиняв відносно своєї колишньої дружини психологічне насильство, яке виражалося у погрозах, висловлюваннях нецензурною лайкою.

Кривдник систематично вчиняв сварки, ображав та принижував матір їх чотирьох малолітніх дітей.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура