Принижував та залякував дружину – багатодітного батька визнано винним у домашньому насильстві

За послідовної позиції Донецької обласної прокуратури Дніпровським апеляційним судом скасовано вирок суду першої інстанції, яким чоловіка визнано невинуватим у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).

Прокурори довели, що у 2019-2020 роках мешканець с. Яцьківка Лиманської ОТГ влаштовував сварки зі своєю дружиною. Будучи напідпитку, чоловік систематично ображав її, незважаючи на те, що поруч з ними постійно знаходились семеро їх спільних дітей віком від 2 до 13 років.

13 липня 2020 року домашній тиран знову взявся повчати дружину «правильному» вихованню малюків, слухняності й покірності. Він викрикував на її адресу непристойні образи, залякував та погрожував побиттям. За висновками судово-психологічної експертизи, така ситуація стала для жінки психотравмуючою.

У листопаді 2020 року Краснолиманський міський суд визнав багатодітного батька невинуватим у скоєнні кримінального правопорушення, незважаючи на те, що він раніше вже був тричі притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї (ст. 173-2 КУпАП). З цим рішенням погодились і в апеляційній інстанції.

Прокуратура звернулась до Верховного Суду, який її касаційну скаргу задовольнив та призначив новий розгляд в апеляційному суді. Наразі чоловіка визнано винним, йому призначено покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури