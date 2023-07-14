Припинено діяльність мережі підпільних гральних закладів в Одесі – 5 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру

Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно з детективами ТУ БЕБ в Одеській області припинили незаконну діяльність групи осіб, яка організувала на території Одеси мережу гральних закладів.

Слідством з’ясовано, що з листопада 2022 по липень цього року жителі Одеси на території міста організували незаконну мережу гральних закладів, де забезпечували охочим проведення азартних ігор в мережі інтернет без відповідної ліцензії на здійснення такої діяльності.

З метою конспірації гральних закладів, обладнаних камерами відеоспостереження, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки з дозволу адміністратора.

Наразі п’ятьом учасникам злочинної групи, зокрема організатору незаконного бізнесу та 4 адміністраторам ігрових залів, повідомлено про підозру за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Під час обшуків вилучено понад 100 системних блоків, моніторів та допоміжного системного обладнання, що використовувалось для проведення азартних ігор, гроші та чорнові записи.

Вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить орієнтовно 1,3 млн гривень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури