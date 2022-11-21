Припинено діяльність міжрегіонального злочинного угрупування, яке переправляло ухилянтів через кордон

Кіровоградською обласною прокуратура спільно з СБУ в області викрито та припинено протиправну діяльність групи осіб, які налагодили переправлення громадян України призовного віку через державний кордон до країн Європейського Союзу.

За версією слідства, злочинна група у складі 7 осіб здійснювала незаконну діяльність із переправлення осіб призовного віку з різних областей, у тому числі і Кіровоградщини до країн Європейського Союзу. Зловмисники надавали “клієнтам” пакет підроблених документів для перетину кордону України у період військового стану. Протиправні послуги коштували 6,5 тисяч доларів США за перетин державного кордону однією особою.

В рамках слідства задокументовано ряд епізодів злочинної діяльності угрупування.

Наразі, учасників схеми затримано. Їм вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Тривають невідкладні слідчі дії. Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБУ в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.