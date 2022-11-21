Припинено діяльність міжрегіонального злочинного угрупування, яке переправляло ухилянтів через кордон

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Кіровоградською обласною прокуратура спільно з СБУ в області викрито та припинено протиправну діяльність групи осіб, які  налагодили переправлення громадян України призовного віку через державний кордон до  країн Європейського Союзу.

За версією слідства, злочинна  група у складі  7 осіб здійснювала незаконну діяльність із переправлення  осіб призовного віку з  різних областей, у тому числі і Кіровоградщини до країн Європейського Союзу. Зловмисники надавали “клієнтам” пакет підроблених документів для перетину кордону України у період військового стану. Протиправні послуги коштували 6,5 тисяч доларів США за перетин державного кордону  однією особою.

В рамках слідства задокументовано ряд епізодів злочинної діяльності угрупування.

Наразі, учасників схеми затримано. Їм вже повідомлено про підозру за  ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Тривають невідкладні слідчі дії. Досудове  розслідування  здійснюється слідчими УСБУ в Кіровоградській області під процесуальним  керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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