Припинено діяльність наркоугруповання, яке організував експоліцейський з Борисполя

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора п’ятьом членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні незаконного виготовлення, зберіганні з метою збуту психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, злочинна група діяла на території м. Києва та області.

Організував наркобізнес житель м. Бориспіль, який у минулому проходив службу в поліції та був обізнаний в оперативній роботі. До цієї діяльності він залучив ще чотирьох осіб – мешканців столиці та області. Кожен учасник відповідав за свій напрямок роботи: виготовлення психотропів, їх збут і контроль обігу коштів.

Підозрювані облаштували нарколабораторію у одного із членів групи у підсобному приміщенні. Її потужності дозволяли щомісяця виготовляти близько 4 кг амфетаміну.

«Товар» збували під час особистих зустрічей з клієнтами та через поштові відправлення на території країни. Такий «бізнес» приносив їм понад мільйон гривень доходу в місяць.

Правоохоронці затримали організатора та ще чотирьох членів угруповання в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту боротьби з наркозлочинністю та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора