Припинено діяльність організованої злочинної групи, яка торгувала автомобілями для ЗСУ

Учасники угруповання під прикриттям благодійної організації з квітня цього року ввезли на територію України 135 автомобілів для подальшої реалізації з метою власного збагачення.

Викрили злочинну діяльність поліцейські Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку спільно з Департаментом кримінального аналізу Національної поліції України та Державної прикордонної служби.

За даними слідства, організував злочинну оборудку мешканець Дніпра, який заснував благодійну організацію. Він та його спільники під час збройної агресії російської федерації проти України здійснювали виїзди за кордон та під виглядом благодійної діяльності ввозили на територію України автомобілі, отримані як гуманітарна допомога. Надалі замість того, щоб передати транспортні засоби Збройним силам України, зловмисники реалізовували їх із метою наживи.

У ході документування злочинної діяльності угруповання поліцейські провели оперативну закупку трьох транспортних засобів у м. Дніпро. Встановлено, що зловмисники торгували автомобілями також на території Івано-Франківської та Львівської областей.

Під час 30 обшуків за адресами проживання та діяльності фігурантів правоохоронці вилучили 33 автомобілі, ввезені на територію України як гуманітарна допомога, а також інші речові докази їх протиправної діяльності.

Слідчі дії проводяться в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до семи років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Національна поліція України