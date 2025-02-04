Припинено діяльність підпільного цеху, де фальсифікували парфуми і косметику

Зловмисники організували незаконне виробництво підроблених товарів низької якості під виглядом відомих брендів, спричинивши правовласникам збитки в особливо великих розмірах. Правоохоронці провели обшуки і вилучили обладнання та контрафактну продукцію.

Кіберполіцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили і припинили діяльність зловмисників, які налагодили незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції під виглядом всесвітньо відомих торгових марок.

Встановлено, що організована група осіб облаштувала свою діяльність на території Харківської, Київської та Полтавської областей. Фігуранти продавали підроблену продукцію у точках роздрібної торгівлі, а також через інтернет по всій території України. Доставляли фальсифікат замовникам за допомогою поштових компаній.

За результатами проведених у ході розслідування експертиз підтверджено, що парфуми та косметика є підробками низької якості, а маркування та упакування не відповідають стандартам компаній-виробників.

Внаслідок порушень прав інтелектуальної власності міжнародним компаніям було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За результатами низки обшуків, проведених за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату, а також за місцями проживання фігурантів, вилучено більше ніж 10 тисяч одиниць готової продукції, зокрема парфумів, а також близько 30 тонн інших товарів, зокрема інгредієнтів сумнівної якості, пластикову тару з хімічними елементами, флакони тощо.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції Національної поліції України